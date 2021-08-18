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    Зеленський підписав рішення про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів

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    Законопроєкт розроблять та внесуть на розгляд Верховної Ради - Зеленський підписав рішення про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів
    Законопроєкт розроблять та внесуть на розгляд Верховної Ради
    Фото з відкритих джерел

    Кабмін також має посилити покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних

    Рада нацбезпеки і оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс президента України.

    РНБО доручила Кабінету міністрів опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних, про вакцинацію, збут та їх використання.

    Також Кабмін має опрацювати питання посилення покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних.

    Згідно з рішенням РНБО, уряд має розробити та внести на розгляд Верховної ради України відповідний законопроєкт.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

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    Теги: Кабмін РНБО Володимир Зеленський президент уряд Офіс президента
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    Зеленський підписав рішення про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів