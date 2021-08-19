Нардеп: Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами

«Державність, державотворення не виходить у Зеленського», – народна депутатка Іонова

Влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так званій справі «Кузні на Рибальському». У результаті люди, які збудували військові кораблі для ВМС ЗСУ, зустрічатимуть річницю Незалежності у СІЗО, а влада буде хизуватися плодами їхньої роботі на параді. Про це під стінами Печерського суду сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова.

«На жаль, Зеленський і його 100-відсоткова прокуратура не може навіть організувати судовий процес. Суддя так само звернула увагу прокурорів, що треба належно цей процес організувати. Мало того, що вони не змогли доставити людину в судове засідання, вони навіть не змогли встановити відео зв’язок. Це знущання, насправді, над людиною, над людською гідністю», – обурилась Іонова.

«В той час, як Зеленський буде хизуватись бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський знаходяться за ґратами. І вони 30-річчя незалежності будуть зустрічати ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ будуть показувати, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, будуть сидіти за ґратами», – говорить Марія Іонова.

Вона переконана, що це помста Зеленського опозиційному лідеру Петру Порошенку.

«Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності», – зазначила народна депутатка.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

2 серпня у Апеляційному суді Києва відбулося засідання у справі голови правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандри. Судді змінили перший запобіжний захід.

У результаті суд постановив застосувати до Шандри такий запобіжний захід: арешт або заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Перебування під вартою подовжили до 2 вересня.