Окупанти на Донбасі знову порушили режим «тиші»



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Противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету - речник

Бойових втрат з боку українських підрозділів немає

Збройні формування Російської Федерації від початку поточної доби, 28 серпня, станом на 12.00 обстріляли позиції українських захисників на Луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

За словами речника, зранку, противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів з підствольного гранатомету.

«За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає», - зазначив Шаравара

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

До відома,

у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Зазначимо, що у неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів було поранено українського військового.

Нагадаємо, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.

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