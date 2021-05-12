Ізраїль не дає забути про те, в якому світі ми живемо

Євреї. Моліться на свою оборонку. На свою армію. На свою розвідку

Мовою оригіналу

А еще я люблю Израиль за то, что он не дает мне забыть, в каком мире мы живем. Вот так варишься в своем информационном пузыре, десять лет пропалываешь баобабы, банишь идиотов, в итоге у тебя остаются только адекватные люди, умеющие пользоваться неокортексом. И ты думаешь, что и весь мир такой. А напишешь что-нибудь про Израиль – и сразу возвращаешься в реальность! Как холодный душ. И Зеленскому с Лукашенко и Трампом, в принципе уже, не удивляешься. Удивляешься скорее, как в этом мире возможными оказываются Порошенко с Рейганом.

Писать что-то в сорок лет и рассказывать, доказывать и показывать, кто тут Тель-Авив, а кто ближневосточное ОРДЛО – это уже совсем время тратить. Достаточно просто один раз съездить, чтобы все вопросы отпали. Вот вообще все. И сразу станет понятно, где двадцать первый век, где четырнадцатый. Где есть государство, а где четырнадцатый. Где демократия, свобода, пляж битком забит радостной молодежью, веселящейся от свободы, жизни и того, что полиция уже совсем не обращает внимания на запашок марихуаны, а где – четырнадцатый. Где самый большой в мире ЛГБТ-парад, а где четырнадцатый. И братья отрезают голову брату, узнав, что он гей. Где к каждому дереву подведено по шлангу с водой, где люди настолько любят свою землю, что пустыня цветет в буквальном смысле и в это невозможно поверить с первого раза, нужно время, чтоб привыкнуть к этой Швейцарии посреди раскаленного песка и камней, а где – четырнадцатый. Где, увидев полицейского, улыбаешься ему, и бежишь за помощью при любом порезанном пальчике, а где – ух, ё, да не дай бог встретить вооруженного человека, обличенного властью. Где к детям отношение просто невероятное, чтобы кто-то орал на еврейского ребёнка, а тем более хоть пальцем тронул, непредставимо. Где арабы спокойно живут, работают, учатся, получают образование, медпомощь, частично даже голосуют, а где еврею не дай бог оказаться на улице одному. Да где просто достаточно стать у стены, посмотреть в одну сторону, потом во вторую – б***, всё, БОЛЬШЕ ВООБЩЕ НИ ОДНОГО ВОПРОСА. С одного взгляда.

Ну это как съездить во Львов. А потом в Луганск. А потом слушать разговоры про украинскую бандеровщину, оккупировавшую свободолюбивый народ ЛНР.

Кстати, раз уж мы здесь все собрались, растолкуйте, что ли, идиоту: народ Палестины – это кто? Родственен ли он народу ДНР? Или там больше связей с народом ЛНР? Или это ветвь народа Приднестровья?

Причем, как мы и говорили раньше, шизофрения – наше всё. Основное отличие этой шизофрении в том, что в её картине мира эта шизофрения выглядит вполне логичной. У кого-то из советских диссидентов читал такую историю – 1968 год, прилетает человек в Москву откуда-то из дребеней, не в курсе последних событий, везет его таксист из аэропорта и радует новостью по голове – на нас чехословаки напали! Человек немножко так сползает по сиденью, конечно, пытается вспомнить географию, спрашивает – как напали? Где? Как где, – отвечает таксист, – в Праге! Чехи в Праге в шестьдесят восьмом напали на русских. Чехи. В Праге. На русских. И ничего, нормально, в одной голове все укладывается.

Так и вчера мне одна девушка доказывала, что евреи оккупировали восточный Иерусалим у арабов. Евреи. Иерусалим. У арабов. В Иерусалиме. Карл. А украинцы оккупировали левобережный Киев у русских.

Ну, да бог с ним. Если сейчас что-то нужно объяснять про Израиль и скрепный русский мир зачеркнуто скрепный «арабский мир» – уже ничего не надо объяснять. У меня только один вопрос. Скажите, любители березок, скреп и кокошников зачеркнуто этого ближневосточного ОРДЛО – а вы почему не в Палестине-то? Вы почему уехали в Стамбул, в Прагу, в Нью-Йорк А НЕ В РАМАЛУ, БЛИН? Почему вы, преследуемые в одном скрепостане, пошли получать убежище в проклятых бездуховных Германии и Франции, а не в другом скрепостане? Помочь братьям бороться с израильской военщиной. Разместить у себя на балконе «Кассам». Дать образование и прекрасное будущее детям. Столько перспектив, столько перспектив…

А за Израиль не переживайте, друзья мои. Не надо излишней паники. Израиль выживет. И выстоит. Как всегда выстаивал. И не такое переживал. И делал выводы. Дай бог нам всем, у кого в соседях есть свой скрепный мир, такого ада, как сейчас в Тель-Авиве. Ад – это было Дебальцево. Когда не знаешь, что завтра. А Израиль сейчас – это смотреть, открывать челюсть, и учиться, учиться и еще раз учиться. И молиться, чтобы и у нас когда-нибудь было так же. Чтоб «Железный купол». Чтоб на каждую ракету десять противовракет. Чтоб на каждый запуск ответка с дрона. Чтоб на каждую провокацию по пятку лидеров «Хамаса» к праотцам. Чтоб «Моссад» и невероятная работа разведки. Чтоб агентура и внезапно помершие в Иране ученые-ядерщики. Чтоб джип с пулеметом-дроном на обочине и через спутник очередное замедление обогащения урана на десять лет выполнено. Чтоб захотелось ракет популять, в ответ тут же сто пятьдесят авиаударов. Чтоб ЦАХАЛ и «Меркава».

Евреи. Молитесь на свою оборонку. На свою армию. На свою разведку. Поверьте. Я вам как сосед другого скрепостана говорю: когда у нас будет так же, как у вас – включая стену с крокодилами и стрельбу на шорох – блин, я буду считать, что наша задача выполнена. Сил вам. Адекватный мир с вами. В этой борьбе за вашу и нашу свободу, государственность, суверенитет и независимость. Израильская, говорю, военщина.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.