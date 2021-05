В Ізраїлі внаслідок авіаудару у секторі Газа обвалилася 13-поверхова будівля (відео)

У ніч на середу, 12 травня, у секторі Гази внаслідок авіаудару ВПС Ізраїлю обвалилася 13-поверхова будівля. Відповідні відео були опубліковані очевидцями у соцмережах.

Достовірної інформації про можливих загиблих або постраждалих наразі немає.

Удар ізраїльської авіації став відповіддю на масштабні ракетні обстріли із сектора Гази.

The Israeli Air Force launched a series of powerful strikes against targets in the city of Khan Younis, where the naval infrastructure of Hamas and Islamic Jihad are located.

#Israel pic.twitter.com/deNg1kI9pW