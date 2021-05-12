В Ізраїлі внаслідок авіаудару у секторі Газа обвалилася 13-поверхова будівля (відео)

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу

МОЗ Сектора Газа повідомило, що з початку бойових дій в секторі 35 убитих, більше 230 поранених

У ніч на середу, 12 травня, у секторі Гази внаслідок авіаудару ВПС Ізраїлю обвалилася 13-поверхова будівля. Відповідні відео були опубліковані очевидцями у соцмережах.

Достовірної інформації про можливих загиблих або постраждалих наразі немає.

Удар ізраїльської авіації став відповіддю на масштабні ракетні обстріли із сектора Гази.

The Israeli Air Force launched a series of powerful strikes against targets in the city of Khan Younis, where the naval infrastructure of Hamas and Islamic Jihad are located.

#Israel pic.twitter.com/deNg1kI9pW — (@theragex) May 12, 2021

Внаслідок цих атак загинули п’ятеро осіб, десятки отримали поранення.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і сектором Гази ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року. О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Video of heavy Israeli airstrikes on Gaza today. pic.twitter.com/HDNiFVKUqK — WorldOnAlert (@worldonalert) May 12, 2021

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю.

Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.

Увечері 11 травня в м. Лод тривали заворушення і напади на єврейських жителів міста. У місті тривають підпали автомобілів, що належать євреям, синагог, магазинів. Натовп арабів підпалив декілька будинків, зокрема приміщення поліції, мерії, музею.

Мер м. Лод Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан і ввести в Лод підрозділи Цахалу (надзвичайний стан у місті було оголошено опівночі).

Лікарні в центрі і на півдні Ізраїлю за минулу добу надали допомогу понад 200 постраждали в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа або інцидентів із застосуванням насильства. Стан семи з них важкий. Більшість постраждалих страждають від шоку, або отримали травми по дорозі в притулок.

МОЗ Сектора Газа повідомило, що з початку бойових дій в секторі 35 убитих, більше 230 поранених.