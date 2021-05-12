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    В Ізраїлі внаслідок авіаудару у секторі Газа обвалилася 13-поверхова будівля (відео)

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    Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу - В Ізраїлі внаслідок авіаудару у секторі Газа обвалилася 13-поверхова будівля (відео)
    Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу
    Фото nv.uа

    МОЗ Сектора Газа повідомило, що з початку бойових дій в секторі 35 убитих, більше 230 поранених

    У ніч на середу, 12 травня, у секторі Гази внаслідок авіаудару ВПС Ізраїлю обвалилася 13-поверхова будівля. Відповідні відео були опубліковані очевидцями у соцмережах.

    Достовірної інформації про можливих загиблих або постраждалих наразі немає.

    Удар ізраїльської авіації став відповіддю на масштабні ракетні обстріли із сектора Гази.

    Внаслідок цих атак загинули п’ятеро осіб, десятки отримали поранення.

    Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і сектором Гази ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року. О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

    Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю.

    Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

    За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.

    Увечері 11 травня в м. Лод тривали заворушення і напади на єврейських жителів міста. У місті тривають підпали автомобілів, що належать євреям, синагог, магазинів. Натовп арабів підпалив декілька будинків, зокрема приміщення поліції, мерії, музею.

    Мер м. Лод Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан і ввести в Лод підрозділи Цахалу (надзвичайний стан у місті було оголошено опівночі).

    Лікарні в центрі і на півдні Ізраїлю за минулу добу надали допомогу понад 200 постраждали в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа або інцидентів із застосуванням насильства. Стан семи з них важкий. Більшість постраждалих страждають від шоку, або отримали травми по дорозі в притулок.

    МОЗ Сектора Газа повідомило, що з початку бойових дій в секторі 35 убитих, більше 230 поранених.

    Теги: Ізраїль військові надзвичайний стан ХАМАС
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