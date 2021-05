В Ізраїлі зросло число жертв: «Хамас» поновив обстріли (відео)

Рано вранці 12 травня «Хамас» здійснив масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, внаслідок чого загинуло двоє людей. Загальна кількість загиблих серед ізраїльських жителів досягла п’яти. Про це повідомляє Times of Israel.

Ракетний обстріл був проведений у відповідь на те, що армія Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених бойовиків «Хамас» внаслідок цілеспрямованого удару.

За даними «Цахал», з моменту початку бойових дій з сектора Газа по Ізраїлю було випущено більше 1050 ракет і мінометних снарядів, з яких 200 не змогли перетнути кордон і впали на території анклаву.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по більш ніж 500 цілях у секторі Газа, націлених на членів, озброєння та інфраструктуру «Хамас».

Unreal two minutes. IDF airstrikes repeatedly pound an area and he continues recording scared for his life. #Gaza #Israel pic.twitter.com/XWs3O9vmFA