В Ізраїлі зросло число жертв: «Хамас» поновив обстріли (відео)

Ракетний обстріл був проведений у відповідь на те, що армія Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених бойовиків «Хамас»

Усього з початку бойових дій число загиблих в Ізраїлі досягло п'яти

Рано вранці 12 травня «Хамас» здійснив масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, внаслідок чого загинуло двоє людей. Загальна кількість загиблих серед ізраїльських жителів досягла п’яти. Про це повідомляє Times of Israel.

Ракетний обстріл був проведений у відповідь на те, що армія Ізраїлю ліквідувала двох високопоставлених бойовиків «Хамас» внаслідок цілеспрямованого удару.

За даними «Цахал», з моменту початку бойових дій з сектора Газа по Ізраїлю було випущено більше 1050 ракет і мінометних снарядів, з яких 200 не змогли перетнути кордон і впали на території анклаву.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по більш ніж 500 цілях у секторі Газа, націлених на членів, озброєння та інфраструктуру «Хамас».

Unreal two minutes. IDF airstrikes repeatedly pound an area and he continues recording scared for his life. #Gaza #Israel pic.twitter.com/XWs3O9vmFA — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 12, 2021

За даними поліції, поблизу міста Лод ракета потрапила в житловий будинок і машину. Жертвами удару стали 40-річний чоловік і його 16-річна дочка. Мати, яка перебувала в машині, отримала серйозні травми.

Всього з початку бойових дій число загиблих в Ізраїлі досягло п'яти.

IDF releases a video of a number of strikes in Gaza overnight pic.twitter.com/18cEW4Wc6W — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

11 травня Ізраїль піддався масштабному ракетному удару з території сектора Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що обстріли не можна залишати без відповіді, після чого «Цахал» завдав «сотні ударів» по об'єктах в секторі Газа.

Обстріли ізраїльської території почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму пануючого в Секторі Газа палестинського руху «Хамас». Від Ізраїлю вимагали вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення в ході сутичок із силовиками.

Вранці в понеділок сотні палестинців почали закидати камінням представників ізраїльських сил безпеки. Поліція застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті зіткнень постраждало понад 300 осіб, передає Бі-Бі-Сі.

Незабаром після цього почалися обстріли з палестинської території. Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило «Хамас» – «бригади Аль-Кассам». Палестинське угруповання «Ісламський джихад» також повідомило про нанесення удару по Ізраїлю.

Потім обстріли і авіаудари почала і ізраїльська сторона.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц дозволив призвати до п’яти тисяч солдатів резерву через обстріли ізраїльських міст з підконтрольного ісламістам Сектора Гази.