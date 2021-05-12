  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Ар`єв
рус
    Думки вголос

    Росія роздуває пожежу на Близькому Сході. Наслідки для України

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    РФ&nbsp;&ndash; не держава, а терорист - Росія роздуває пожежу на Близькому Сході. Наслідки для України
    РФ – не держава, а терорист
    Фото: EPA

    Що відбувається в Ізраїлі? Наче все було тихо і спокійно? Поясню стисло

    Росія відверто підтримує «Хамас», бойовики якого продовжують обстріли Ізраїля. Путін ще у 2006 запрошував делегацію до Москви, Лавров запевняв їх у підтримці, ритуально згадуючи про мирні ініціативи. Тоді цей візит стався напередодні палестинських виборів, на яких переміг «Хамас».

    Зараз Росія роздуває пожежу на Близькому Сході, переслідуючи дві мети. Перша – асиметрична відповідь підтримці України збоку США, оскільки ізраїльська безпека завжди є приоритетом для Вашингтона. І друга – Кремлю важливо, щоб прихильний і повністю залежний від присутності РФ в Сирії «Хамас», знову переміг на виборах в Палестині, які мають відбутись 22 травня вперше з 2006 року, адже нинішній оберт насилля мобілізує прихильників радикальних течій.

    Це ще раз доводить, що РФ – не держава, а терорист. І що нам треба готуватись. Вибори в РФ восени. І якщо в Україні вичищати посіпак терористів, то всіх, а не вибірково. І армію забезпечувати належно, а не провалювати закупівлі і красти на контрактах, як зараз. ППО Ізраїля щойно показало ефективність, українська влада натомість згортає ракетні програми, а про розвиток повітряної оборони краще промовчу.

    Читайте також: Що купить Зеленський у Байдена?

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США вибори Ізраїль Путін ХАМАС влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    Олександр Краєв
    Олександр Краєв

    Експерт з міжнародних питань

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies