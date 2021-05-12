Росія роздуває пожежу на Близькому Сході. Наслідки для України

Що відбувається в Ізраїлі? Наче все було тихо і спокійно? Поясню стисло

Росія відверто підтримує «Хамас», бойовики якого продовжують обстріли Ізраїля. Путін ще у 2006 запрошував делегацію до Москви, Лавров запевняв їх у підтримці, ритуально згадуючи про мирні ініціативи. Тоді цей візит стався напередодні палестинських виборів, на яких переміг «Хамас».

Зараз Росія роздуває пожежу на Близькому Сході, переслідуючи дві мети. Перша – асиметрична відповідь підтримці України збоку США, оскільки ізраїльська безпека завжди є приоритетом для Вашингтона. І друга – Кремлю важливо, щоб прихильний і повністю залежний від присутності РФ в Сирії «Хамас», знову переміг на виборах в Палестині, які мають відбутись 22 травня вперше з 2006 року, адже нинішній оберт насилля мобілізує прихильників радикальних течій.

Це ще раз доводить, що РФ – не держава, а терорист. І що нам треба готуватись. Вибори в РФ восени. І якщо в Україні вичищати посіпак терористів, то всіх, а не вибірково. І армію забезпечувати належно, а не провалювати закупівлі і красти на контрактах, як зараз. ППО Ізраїля щойно показало ефективність, українська влада натомість згортає ракетні програми, а про розвиток повітряної оборони краще промовчу.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.