Помер завідувач кафедри іноземних мов Вінницького педуніверситету

Педагог все життя віддав на навчання студентів

Володимиру Чорному було 74 роки

У Вінниці помер талановитий педагог, завідувач кафедри іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету Володимир Чорний. Про це написав Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у Facebook.

«Родина факультету іноземних мов сумує з приводу смерті Володимира Чорного, випускника факультету іноземних мов, Педагога, який понад сорок років пропрацював на освітянській ниві – вчителем англійської мови, викладачем у ВДПУ, був успішним деканом факультету іноземних мов та завідувачем кафедри іноземних мов», – написано у некролозі, який 27 січня розповсюдив факультет іноземних мов ВДПУ.

Колеги згадують: своє життєве кредо Володимир Миколайович формулював на латині: Contra Spem Spero – «без надії сподіваюсь», як заклик до подолання труднощів на життєвому шляху. Джентльмен за вдачею та денді зовні, Володимир Миколайович був взірцем для колег та студентів, умів дати слушну професійну пораду та підбадьорити. У пам’яті вдячних студентів та колег він залишиться різнобічно ерудованим фахівцем, професіоналом, який умів радіти життю, користувався повагою та любов’ю всіх, хто його оточував.

Відомо, що у 1968-1972 роках Володимир Чорний навчався у Вінницькому державному педагогічному університеті, який успішно закінчив, здобувши кваліфікацію «Учитель англійської мови середньої школи».

З 1972 року працював вчителем Вендичанської середньої школи Могилів-Подільського району Вінницької області.

У 1978 році захистив дисертаційне дослідження на тему «Сучасні концепції методів навчання в педагогіці США».

З 1980 року – працював на посаді старшого викладача і доцента кафедри педагогіки.

З 1986 по 1997 роки – декан факультету іноземних мов.

З 2005 року – завідувач кафедри іноземних мов.

Брав участь у роботі наукових конференцій, які відбувалися у Львові, Дрогобичі, Вінниці, Києві. Неодноразово виступав із науковими повідомленнями й ділився досвідом роботи з делегаціями науковців і студентів з навчальних закладів міст Києва, Львова, Вінниці, Дрогобича, Пітерборо (Великобританія).

Є керівником курсових і дипломних робіт. Нагороджений грамотами університету, грошовими преміями, подяками. У науковому доробку понад 35 публікацій.

У соціальних мережах вінничани висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

Нагадаємо, що у Канаді помер відомий український професор з Вінниці.