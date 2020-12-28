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    Кабмін затвердив щорічні премії для школярів-відмінників. Хто і скільки отримає?

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    Школярі зможуть отримати грошову винагороду за свої знання - Кабмін затвердив щорічні премії для школярів-відмінників. Хто і скільки отримає?
    Школярі зможуть отримати грошову винагороду за свої знання
    Фото з відкритих джерел

    20 учнів матимуть змогу отримати премію за відменне ЗНО

    Кабінет міністрів України затвердив проєкт акту, який передбачає заснування 20 щорічних премій, що призначатимуться учням, які показали найкращий результат при здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Про це у Telegram повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

    Як повідомляє нардеп, 20 учнів отримають грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень.

    «Для цього було виділено 100 тисяч гривень на 2021 рік, тобто 20 учнів отримають премію у розмірі 5 тис. гривень», – написав Гончаренко.

    Фото: Олексій Гончаренко/Документ
    Фото: Олексій Гончаренко/Документ

    Нагадаємо, що Міносвіти назвало дату початку реєстрації на пробне ЗНО-2021.

    Теги: Кабмін ЗНО-2021 депутат Telegram учні
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