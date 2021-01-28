Країна чекає на нового Зеленського. І олігархи обов'язково його знайдуть

Половина країни все одно ні за кого не хоче голосувати

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О политтехнологиях

Порошенко повышает рейтинг, пугая своих избирателей «реваншем русского мира».

Зеленский старается удержать рейтинг, пугая своих «реваншем Порошенко».

ОПЗЖ мобилизирует электорат и набирает проценты тезисом «Зеленский=Порошенко».

Но в итоге всех этих историй половина страны все равно ни за кого не хочет голосовать. Они ждут нового Зеленского. И олигархи им его придумают...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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