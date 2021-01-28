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    Думки вголос

    Країна чекає на нового Зеленського. І олігархи обов'язково його знайдуть

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    •  glavcom.ua
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    Країна чекає на нового Зеленського. І олігархи обов'язково його знайдуть

    Половина країни все одно ні за кого не хоче голосувати

    Мовою оригіналу

    О политтехнологиях

    Порошенко повышает рейтинг, пугая своих избирателей «реваншем русского мира».

    Зеленский старается удержать рейтинг, пугая своих «реваншем Порошенко».

    ОПЗЖ мобилизирует электорат и набирает проценты тезисом «Зеленский=Порошенко».

    Но в итоге всех этих историй половина страны все равно ни за кого не хочет голосовать. Они ждут нового Зеленского. И олигархи им его придумают...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: олігархи рейтинг Володимир Зеленський президент
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