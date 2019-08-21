Зеленський затвердив новий склад комісії з помилувань



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В новий склад комісії увійшли дев'ятеро осіб

Президент України Володимир Зеленський змінив склад комісії з питань помилування. Про це йдеться в указі президента.

Новим головою комісії став Олексій Дніпров, який є керівником апарату офісу президента України. Також до складу увійшли: Олександр Павличенко, Іван Пуховець, Юрій Білоусов, Олександр Крикушенко, Іван Ліщина, Олександр Марченко, Андрій Сухоруков.





Зазначимо, можливо, зміна складу комісії пов'язана, зокрема, з підготовкою великого обміну ув'язненими між Україною і Російською Федерацією.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.