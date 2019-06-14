Зеленський заявив голові ОБСЄ про свою головну мету на посаді президента



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Зустріч Зеленського із чинним головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком Фото: пресслужба Президента України

Зеленський повідомив голові ОБСЄ Мирославу Лайчаку, що для встановлення миру на Донбасі Україна здійснює низку кроків

Президент Володимир Зеленський 14 червня провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський подякував за активну роль ОБСЄ, зокрема Спеціальної моніторингової місії в Україні, у врегулюванні ситуації на Донбасі. Президент наголосив, що припинення вогню та повернення миру на Донбас є ключовим пріоритетом його діяльності, адже Україна щодня втрачає своїх бійців і цивільне населення.

«Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, для встановлення миру Україна здійснює низку кроків, зокрема щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.

«Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах», – заявив Зеленський.

Президент також висловив переконання щодо необхідності рухатися далі з метою досягнення конкретних відчутних результатів, щоб «довести цей процес до фіналу».

Зі свого боку чинний голова ОБСЄ Мирослав Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

Як відомо, це вже другий візит чинного голови ОБСЄ до України з початку року.

Нагадаємо, 15 січня голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні.