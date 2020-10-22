Зеленський перед виборами дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам
Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики»
Iнтерв'ю можна буде побачити сьогодні ввечері
Президент Володимир Зеленський перед місцевими виборами дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. Тема спілкування з журналістами - «Осінь-2020: перемоги та виклики».
Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Фейсбук.
«Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам», - розповіли в Офісі.