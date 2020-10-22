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    Зеленський перед виборами дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам

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    Володимир Зеленський&nbsp;дав інтерв&rsquo;ю &laquo;Осінь-2020: перемоги та виклики&raquo; - Зеленський перед виборами дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам
    Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики»

    Iнтерв'ю можна буде побачити сьогодні ввечері

    Президент Володимир Зеленський перед місцевими виборами дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. Тема спілкування з журналістами - «Осінь-2020: перемоги та виклики».

    Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Фейсбук.

    «Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам», - розповіли в Офісі.

    Зазначається, що запис розмови буде показано сьогодні, 22 жовтня, в ефірі: телеканалу «Україна» - о 18:00; «1+1» – о 18:25; «ICTV» – о 20:20; «Інтер» – о 23:00.
    Як відомо, цієї неділі 25 жовтня в Україні відбудуться вибори депутатів місцевих та сільських рад, селищних та міських голів.
    13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання Зеленський озвучував поетапно. Так, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». 
    Також понад тиждень в інформаційному просторі велась дискусія щодо того, хто профінансує так зване опитування Зеленського. Адже законних підстав проводити його за бюджетний кошт немає.
    Зрештою, 21 жовтня провладна партія «Слуга народу» повідомила, хто заплатить за всенародне опитування Зеленського. Отже, всенародне опитування, ініційоване президентом Зеленським у день виборів 25 жовтня, проведуть за гроші партії «Слуга народу».
     Читайте також: Голова Комітету виборців: Фраза Зеленського «Україна – це ти» – нечесна агітація


    ЗМІ телебачення вибори Володимир Зеленський президент партія Слуга народу
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