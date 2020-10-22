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    Ігнорують загрозу: у Києві за місяць покарали 130 порушників карантину

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    Мобільні групи&nbsp;перевіряють дотримання карантинних правил кафе, ресторанами - Ігнорують загрозу: у Києві за місяць покарали 130 порушників карантину
    Мобільні групи перевіряють дотримання карантинних правил кафе, ресторанами
    Фото ілюстративне

    Групи контролю за місяць здійснили 778 перевірок

    У Києві за останній місяць склали 130 протоколів про порушення закладами міста протиепідемічних правил. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Місто, в рамках своїх повноважень, організувало групи контролю зі співробітників Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, поліції, районних управлінь торгівлі та благоустрою. Ці групи перевіряють дотримання правил кафе, ресторанами, розважальними і торгівельними закладами столиці. Тільки за цей місяць здійснили 778 перевірок. Склали 130 протоколів про порушення протиепідемічних правил», - розповів мер. 

    Він також закликав киян не бути легковажними і не ігнорувати загрозу. Не наражати себе на небезпеку та не брати участі в масових заходах. 

    «Після проведення масових заходів або концертів за участю тисяч людей вже за два-три тижні ми фіксуємо зростання кількості нових хворих», - підкреслив Кличко. 

    Він також нагадав, що контроль за дотриманням обмежувальних заходів здійснює Національна поліція. Ці функції ще на початку карантину, у березні, були покладені на правоохоронців рішенням Кабінету міністрів.

    Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      322829
    • Хворіють
      181938
    • Одужали
      134898
    • Померли
      6043

    За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.

    Національна поліція України Віталій Кличко Київ штраф карантин коронавірус
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