Ігнорують загрозу: у Києві за місяць покарали 130 порушників карантину



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Мобільні групи перевіряють дотримання карантинних правил кафе, ресторанами Фото ілюстративне

Групи контролю за місяць здійснили 778 перевірок

У Києві за останній місяць склали 130 протоколів про порушення закладами міста протиепідемічних правил. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Місто, в рамках своїх повноважень, організувало групи контролю зі співробітників Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, поліції, районних управлінь торгівлі та благоустрою. Ці групи перевіряють дотримання правил кафе, ресторанами, розважальними і торгівельними закладами столиці. Тільки за цей місяць здійснили 778 перевірок. Склали 130 протоколів про порушення протиепідемічних правил», - розповів мер.

Він також закликав киян не бути легковажними і не ігнорувати загрозу. Не наражати себе на небезпеку та не брати участі в масових заходах.

«Після проведення масових заходів або концертів за участю тисяч людей вже за два-три тижні ми фіксуємо зростання кількості нових хворих», - підкреслив Кличко.

Він також нагадав, що контроль за дотриманням обмежувальних заходів здійснює Національна поліція. Ці функції ще на початку карантину, у березні, були покладені на правоохоронців рішенням Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії.

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За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.