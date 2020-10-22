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    Чи перейде Київ до «червоної» зони: названо умову

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    Кількість хворих на коронавірус у столиці зростає - Чи перейде Київ до «червоної» зони: названо умову
    Кількість хворих на коронавірус у столиці зростає

    Поки що ситуація у Києві розвивається прогнозовано

    Очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів, у якому випадку столиця перейде до «червоної» карантинної зони. За його словами, у місті дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць.

    Про це Рубан розповів у коментарі РБК-Україна.

    «Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до «червоної» зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується», - запевнив він.

    Рубан зазначив, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано. «Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні», - додав він.

    Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      322829
    • Хворіють
      181938
    • Одужали
      134898
    • Померли
      6043

    За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.

    Київ хвороби епідемія карантин коронавірус
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