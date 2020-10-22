Чи перейде Київ до «червоної» зони: названо умову
Поки що ситуація у Києві розвивається прогнозовано
Очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів, у якому випадку столиця перейде до «червоної» карантинної зони. За його словами, у місті дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць.
Про це Рубан розповів у коментарі РБК-Україна.
«Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до «червоної» зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується», - запевнив він.
Рубан зазначив, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано. «Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні», - додав він.
Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії.
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Всього322829
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Хворіють181938
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Одужали134898
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Померли6043
За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.