Чи перейде Київ до «червоної» зони: названо умову



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Кількість хворих на коронавірус у столиці зростає

Поки що ситуація у Києві розвивається прогнозовано

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан розповів, у якому випадку столиця перейде до «червоної» карантинної зони. За його словами, у місті дуже напружена ситуація із забезпеченням ліжкомісць.

Про це Рубан розповів у коментарі РБК-Україна.

«Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до «червоної» зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується», - запевнив він.

Рубан зазначив, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано. «Тенденція розгортається прогнозована, і саме про 7 тисяч в цей період я вам говорив ще в серпні», - додав він.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 322829

Хворіють 181938

Одужали 134898

Померли 6043

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За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 631 особи. Це на 72 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 20 жовтня було 559 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19.