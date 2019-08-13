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    Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства

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    Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства
    Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства

    Головою комісії призначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова

    Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові України з питань громадянства.

    Відповідний указ №593/2019 опубліковано на сайті глави держави.

    Згідно з документом, у комісію входять 14 осіб. Головою комісії визначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова.

    Склад комісії:

    • Максим Моісеєв - заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства ОП, заступник голови комісії.
    • Руслан Баранецький - перший заступник глави СБУ.
    • Ольга Башей - радник заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).
    • Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).
    • Світлана Диба - головний консультант управління з питань громадянства департаменту з питань громадянства ОП, відповідальний секретар комісії.
    • Андрій Заєць - державний секретар МЗС.
    • Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю департаменту охорони державного контролю Держприкордонслужби.
    • Елла Лібанова - директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, академік НАНУ (за згодою).
    • Наталія Науменко - перший заступник голови Державної міграційної служби.
    • Ігор Оваденко - керівник громадської організації Суспільно-військовий альянс Обухівщини Союз вільних духом (за згодою).
    • Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.
    • Олена Сукманова - перший заступник міністра юстиції.
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