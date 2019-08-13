Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства
Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства
Головою комісії призначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова
Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові України з питань громадянства.
Відповідний указ №593/2019 опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документом, у комісію входять 14 осіб. Головою комісії визначено керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова.
Склад комісії:
- Максим Моісеєв - заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства ОП, заступник голови комісії.
- Руслан Баранецький - перший заступник глави СБУ.
- Ольга Башей - радник заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).
- Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).
- Світлана Диба - головний консультант управління з питань громадянства департаменту з питань громадянства ОП, відповідальний секретар комісії.
- Андрій Заєць - державний секретар МЗС.
- Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю департаменту охорони державного контролю Держприкордонслужби.
- Елла Лібанова - директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, академік НАНУ (за згодою).
- Наталія Науменко - перший заступник голови Державної міграційної служби.
- Ігор Оваденко - керівник громадської організації Суспільно-військовий альянс Обухівщини Союз вільних духом (за згодою).
- Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.
- Олена Сукманова - перший заступник міністра юстиції.