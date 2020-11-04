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    Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим

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    Зустріч Віталія Марків і Володимира Зеленського відбулася в Офісі президента - Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим
    Зустріч Віталія Марків і Володимира Зеленського відбулася в Офісі президента

    Це перемога України на міжнародному рівні, - сказав президент Марківу

    Президент Володимир Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Віталієм Марківим відразу після його прибуття на Батьківщину. Про це повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що зустріч відбулася в Офісі глави держави.

    Президент поцікавився самопочуттям Марківа та подробицями перебування у в’язниці.

    «Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили», – сказав Зеленський.

    Марків розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана.

    Нацгвардієць додав, що в ув’язненні він багато писав і читав, а особливо вивчав історію України.

    «Кожен малюнок, кожен лист, який мені надіслали, я зберіг і привіз із собою. Це рішення – перемога всієї команди, а насамперед – правди та справедливості», – наголосив Віталій Марків.

    До відома, Віталій Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ.

    Нацгвардієць має пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар’єру військовослужбовця.

    Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада український нацгвардієць Віталій Марків повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

    Як відомо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

    Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

    Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

    В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа. 

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