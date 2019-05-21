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    Новини

    Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців

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    Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців

    Зеленський подякував Конгресу та українцям всього світу за їх діяльність

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців (СКУ).

    Глава держави подякував Конгресу та українцям всього світу за їх діяльність.

    «Я вдячний вам за те, що ви захищаєте Україну – де б ви не були. Захищаєте територіальну цілісність і суверенітет нашої країни», – сказав Володимир Зеленський.

    Зі свого боку, президент СКУ Павло Ґрод привітав Володимира Зеленського з обранням і вступом на посаду. Він також подякував Главі держави за можливість зустрітися вже у перші дні його роботи, незважаючи на напружений графік.

    «Я знаю, що це є непростий період для вас. Дякую, що ви знайшли час зустрітися з представниками світового українства. Це для нас дуже важливо», - сказав він.

    «І для нашої громади буде дуже важливо почути, що була ця зустріч, що ми можемо сказати те, що ви проголосили у своїй промові: ми є один народ у 65 мільйонів і ми є українці, де б ми не жили», – зазначив Павло Ґрод.

    «Я дякую, що ви закликаєте українців, щоб вони поверталися й працювали над розбудовою України. І ми хочемо разом, спільно з вами це здійснювати», - також сказав президент СКУ.

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    Зеленський хоче винести на референдум питання про мирні переговори із РФ

    Богдан заявив, що різні домовленості, що стосуються військового конфлікту з Росією, має оцінювати суспільство

    Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

    Відповідну заяву він зробив в ефірі «112 Україна».

    «Сам Володимир Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей та винесення їх на референдум. Все-таки повинні не політики тільки говорити, але народ. Ми розглядаємо винесення на всенародний референдум питання по досягненню мирних домовленостей з Росією, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент ухвалював рішення - щоб народ України ухвалював це рішення», - заявив Богдан.

    Глава АП зазначив, що різні домовленості, що стосуються військового конфлікту з Росією, має оцінювати суспільство.

    Раніше Богдан заявив про необхідність шукати компроміси в питанні переговорів щодо Донбасу, проте підкреслив, що територіями і людьми держава торгувати не буде.

    21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

    Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

    Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів. 

    На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. 

    Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.

     Читайте також: Андрій Богдан - адвокат широкого профілю. Хто очолив адміністрацію президента (Досьє)
    Богдан референдум Володимир Зеленський президент Андрій Богдан
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