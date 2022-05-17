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    Зеленський виступив на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю (відео)

    Зеленський виступив на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю - Зеленський виступив на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю (відео)
    Зеленський виступив на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю
    фото: кадр з відео

    Президент подякував кіноспільноту за підтримку України

    Сьогодні, 17 травня, у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.

    «Кіно мовчатиме чи буде говорити?.. Наші міста зруйновані не віртуальною графікою. Багато українців стали Гвідо і намагаються пояснити дітям, чому доводиться ховатися в підвалі. Багато українців стали такими, як Альдо Рейн. Земля нашої країни вже пошматована тисячами окопів. Звичайно, ми продовжимо битися. І в нас немає іншої альтернативи, ніж виборювати свободу», – заявив Зеленський.

    Президент подякував кіноспільноту за підтримку України.

    «І я впевнений, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова, як у 1940-му. Прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе й зараз, що кінематограф перестав бути німим», – сказав Зеленський.

    Зала стоячи аплодувала президентові України.

    Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань.

    Теги: росія окупанти кіно війна Володимир Зеленський Україна фестиваль президент окупація #stoprussia
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    Зеленський виступив на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю (відео)