Зеленський виступив на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю (відео)

Президент подякував кіноспільноту за підтримку України

Сьогодні, 17 травня, у Каннах стартував ювілейний 75-й міжнародний Каннський кінофестиваль. Під час церемонії відкриття до присутніх звернувся президент України Володимир Зеленський.

«Кіно мовчатиме чи буде говорити?.. Наші міста зруйновані не віртуальною графікою. Багато українців стали Гвідо і намагаються пояснити дітям, чому доводиться ховатися в підвалі. Багато українців стали такими, як Альдо Рейн. Земля нашої країни вже пошматована тисячами окопів. Звичайно, ми продовжимо битися. І в нас немає іншої альтернативи, ніж виборювати свободу», – заявив Зеленський.

Президент подякував кіноспільноту за підтримку України.

«І я впевнений, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова, як у 1940-му. Прозвучати з усіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе й зараз, що кінематограф перестав бути німим», – сказав Зеленський.

Зала стоячи аплодувала президентові України.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань.