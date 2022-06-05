Посол Мельник поскаржився на головну дипломатку Німеччини

Анналена Бербок від початку війни не знайшла часу для зустрічі з послом України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник поскаржився на те, що з початку російського вторгнення міністерка закордонних справ Анналена Бербок не знайшла часу для зустрічі з ним. Про це повідомляє Bild.

«Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшла час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційної бесіди», – зазначив Мельник.

Федеральне міністерство закордонних справ підкреслює, що Бербок перебуває в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. При цьому інші міністри не діють в суворій ієрархічній манері. Зокрема, міністри економіки, фінансів, оборони, транспорту та освіти Німеччини вже зустрічалися з Мельником.

Раніше посол України Андрій Мельник розкритикував промову канцлера Німеччини Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.