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    Події в Україні

    Посол Мельник поскаржився на головну дипломатку Німеччини

    Мельник прагне зустрітися з Анналеною Бербок&nbsp;для конфіденційної бесіди - Посол Мельник поскаржився на головну дипломатку Німеччини
    Мельник прагне зустрітися з Анналеною Бербок для конфіденційної бесіди
    фото з відкритих джерел

    Анналена Бербок від початку війни не знайшла часу для зустрічі з послом України

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник поскаржився на те, що з початку російського вторгнення міністерка закордонних справ Анналена Бербок не знайшла часу для зустрічі з ним. Про це повідомляє Bild.

    «Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшла час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційної бесіди», – зазначив Мельник.

    Федеральне міністерство закордонних справ підкреслює, що Бербок перебуває в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. При цьому інші міністри не діють в суворій ієрархічній манері. Зокрема, міністри економіки, фінансів, оборони, транспорту та освіти Німеччини вже зустрічалися з Мельником.

    Раніше посол України Андрій Мельник розкритикував промову канцлера Німеччини Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

    Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

    А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

    Теги: росія окупанти війна посол Bild Андрій Мельник Україна озброєння окупація час Анналена Бербок #stoprussia
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    Посол Мельник поскаржився на головну дипломатку Німеччини