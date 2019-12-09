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    Зеленського посадять навпроти Путіна. У ЗМІ з’явились фото зали, де зустрінеться «нормандська четвірка»

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    Президенти Франції, Росії та України і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом - Зеленського посадять навпроти Путіна. У ЗМІ з’явились фото зали, де зустрінеться «нормандська четвірка»
    Президенти Франції, Росії та України і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом

    Місце Путіна - навпроти Зеленського, зліва від нього Меркель, праворуч - Макрон

    Зустріч лідерів у «нормандському форматі» відбудеться за круглим столом одного з залів Єлисейського палацу.

    Так, президенти Франції Еммануель Макрон, Росії Володимир Путін та України Володимир Зеленський і канцлер Ангела Меркель розмовлятимуть за круглим столом, позаду них знаходитимуться члени делегацій. У кімнаті встановлені прапори кожної з країн-учасниць формату. Зустріч мала розпочатись о 16:30 за місцевим часом, але станом на 16:33 в кімнаті не було нікого з представників делегацій.

    Також стало відомо, як розміститься «нормандська четвірка»: місце Путіна навпроти Зеленського, зліва від нього Меркель, праворуч - Макрон.

    Як відомо, сьогодні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

    Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України. За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

    У Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після «нормадського саміту».

    Джерело: УНН

    Нормандська четвірка ЗМІ Ангела Меркель Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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