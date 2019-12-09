«Нормандський саміт»: розпочалась зустріч Зеленського з Меркель



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У рамках нормандського саміту Зеленський зустрівся з Меркель Фото РБК-Україна

Після переговорів з Макроном Зеленський розпочав діалог з канцлером Німеччини

Розпочалася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної республіки Німеччина Ангели Меркель в рамках саміту у нормандському форматі, інформує Офіс Президента у Facebook.

«Триває двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках «нормандського саміту» в Парижі», — вказано у повідомленні Офіс президента.

Нагадаємо, перед цим Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту «нормандської четвірки».

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.