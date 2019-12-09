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    «Нормандський саміт»: розпочалась зустріч Зеленського з Меркель

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    У рамках нормандського саміту Зеленський зустрівся з Меркель - «Нормандський саміт»: розпочалась зустріч Зеленського з Меркель
    У рамках нормандського саміту Зеленський зустрівся з Меркель
    Фото РБК-Україна

    Після переговорів з Макроном Зеленський розпочав діалог з канцлером Німеччини

    Розпочалася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної республіки Німеччина Ангели Меркель в рамках саміту у нормандському форматі, інформує Офіс Президента у Facebook.

    «Триває двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках «нормандського саміту» в Парижі», — вказано у повідомленні Офіс президента.

    Нагадаємо, перед цим Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

    Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

    Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

    За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

    Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту «нормандської четвірки».

    Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після «нормадського саміту».

    Нормандська четвірка Німеччина Ангела Меркель саміт Володимир Зеленський
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