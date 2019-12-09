«Нормандський саміт»: розпочалась зустріч Зеленського з Меркель
Після переговорів з Макроном Зеленський розпочав діалог з канцлером Німеччини
Розпочалася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної республіки Німеччина Ангели Меркель в рамках саміту у нормандському форматі, інформує Офіс Президента у Facebook.
«Триває двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках «нормандського саміту» в Парижі», — вказано у повідомленні Офіс президента.
Нагадаємо, перед цим Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.
Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.
Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту «нормандської четвірки».
Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після «нормадського саміту».