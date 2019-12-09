Зеленський приїхав на «нормандську зустріч» на бюджетному французькому авто, Путін - на урядовому лімузині



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Автівку надала Зеленському французька сторона

Першою до Єлисейського палацу приїхала Меркель на Mercedesпреміального класу

Лідери країн «нормандської четвірки» до Єлисейського палацу приїхали по черзі на автомобілях різних марок - Mercedes, Renault та Aurus.

Першою до Єлисейського палацу приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель на авто преміального класу німецького виробництва Mercedes.

Другим, на автомобілі французького виробництва Renault прибув президент України Володимир Зеленський. Можна припустити, що автівку надала нашому президенту французька сторона, оскільки номера французькі.

Останнім приїхав до Єлисейського палацу президент РФ Володимир Путін на автомобілі вищого класу російського виробництва Aurus. Його спеціально доставили у Францію з РФ.

Путін прибув на автомобілі вищого класу російського виробництва Aurus.

Як відомо, 9 грудня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після саміту.

Джерело: УНН