Зеленському з повітря показали ремонт траси на Харківщині



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У Харківській області в 2020 році планують відремонтувати 357 км автошляхів загального користування

Під час робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський оглянув з гелікоптера перебіг реконструкції доріг

Під час робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський оглянув з гелікоптера перебіг реконструкції доріг державного та місцевого значення. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

За даними прес-служби, в цьому році на Харківщині планують відремонтувати 357 км автошляхів загального користування, у том числі 281 км доріг державного значення, 76 км – місцевого значення.

Станом на 1 вересня облаштовано 200 км верхнього шару дорожнього покриття на дорогах державного значення та 76 км – на дорогах місцевого значення.

Зокрема, завершуються ремонтні роботи на ділянці траси М-03 Київ – Харків – Довжанський (від окружної навколо Харкова до кордону з Донецькою областю). Протяжність дороги в межах Харківщини становить 130 км, у 2020 році буде оновлено 85 км автошляху.

Також тривають роботи на ділянці траси Н-26 Чугуїв – Мілове (від Чугуєва до кордону з Луганською областю). Загальна протяжність дороги на Харківщині становить 108 км. У планах на 2020 рік – оновити 68,4 км автошляху. З урахуванням ремонтів минулих років і поточного дорогу буде повністю відновлено. Вона є однією з головних транспортних артерій, яка з'єднує Харківську та Луганську області.

«Важливо, що ця дорога йде до Донбасу, там, де у нас тимчасово непідконтрольні нам території», – сказав Зеленський.

Також триває ремонт ділянки траси Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (від Мерефи до кордону з Дніпропетровською областю). Протяжність автошляху в регіоні – 132 км. У цьому році влаштовано 60,7 км верхнього шару покриття з асфальтобетону.

На ділянці траси Т-21-04 Харків – Вовчанськ – контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» планується оновити 23,2 км дороги. Роботи розпочинають у вересні.

Також у Харківській області передбачається відновлення 12 мостів, на чотирьох з яких уже розпочаті роботи.

Нагадаємо, що Укравтодор розпочав ремонт доріг у 21 області.

Нагадаємом, 16 січня цього року Кабінет міністрів України затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.

Згідно із стратегією, у 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. У відомстві планують, що інтенсивні ремонтні та будівельні роботи на українських дорогах триватимуть до листопада.