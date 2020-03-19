Укравтодор розпочав ремонт доріг у 21 області



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Ремонт доріг в Україні триває попри карантин

У 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочав ремонтно-будівельні роботи на 127 об'єктах у 21 області України.

Про це повідомляє голова Укравтодору Олександр Кубраков у Facebook.

«У 21 області на 127 об’єктах ведуться ремонтно-будівельні роботи», - написав Кубраков.

Він зазначив, що карантин не зупинив програму великого будівництва, а в деяких випадках навіть дозволив пришвидшити роботи через відсутність трафіку (на КПП «Виступовичі», «Порубне» та «Тиса»).

Кубракова зазначив, що у відомстві не нехтують впровадженими державою обмеженнями та наполягають, щоб підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників.

Нагадаємом, 16 січня цього року Кабінет міністрів України затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.

Згідно із стратегією, у 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. У відомстві планують, що інтенсивні ремонтні та будівельні роботи на українських дорогах триватимуть до листопада.