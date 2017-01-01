Землю знову накриють потужні магнітні бурі

Найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня

Метеорологи прогнозують на грудень 2017 року кілька потужних магнітних бур. Про це інформує прес-служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США NOAA. Згідно з прогнозом, у період 4-7 грудня метеорологи прогнозують потужне збурення магнітосфери планети. Зокрема, 5 грудня варто очікувати помірний та сильний геомагнітний



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Найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня

Метеорологи прогнозують на грудень 2017 року кілька потужних магнітних бур.

Про це інформує прес-служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США NOAA.

Згідно з прогнозом, у період 4-7 грудня метеорологи прогнозують потужне збурення магнітосфери планети. Зокрема, 5 грудня варто очікувати помірний та сильний геомагнітний шторм.

Наступні магнітні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня. Найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня. Вона буде одноденною, але доволі сильною.

Нагадаємо, сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більше 18 разів на рік).

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.

Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70 % інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бурь.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску. Вчені пов'язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровообіг і настає кисневе голодування тканин.

Як повідомлялося, 6 вересня Сонце вибухнуло одразу двома спалахами Х-класу, один із яких увійшов до десятки найбільш потужних, які коли-небудь вдавалося виміряти.