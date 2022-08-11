Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)

Завдяки ЗСУ снаряди не долетіли до цілей

Ракети запускали з Чорного моря

Сьогодні, 11 серпня, на Харківщині, близько 13.30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У соцмережах оприлюднили імовірне відео запуску ракет із моря.

Нагадаємо, напередодні поблизу Запоріжжя Протиповітряна оборона Збройних сил України збила дві ракети окупантів.

Перд цим ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото).

Як відомо, наразі корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма «Калібрами».