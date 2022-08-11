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Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Приблизно 13 тис. білорусів погодилися воювати за РФ 
фото з відкритих джерел

Головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода

До 13 тисяч білоруських діючих і колишніх військових погодилися брати участь у війні Росії проти України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«Уздовж держкордону України розгорнуто і виконують завдання в прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України», – заявив Громов.

За його словами, головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у повномасштабній війні, оскільки «ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію». 

Нагадаємо, минулої ночі на території аеропорту «Зябрівка» лунали «хлопки». Білорусь пояснює це віськовими навчаннями. 

Як відомо, у Білорусі продовжується концентрація російських засобів протиповітряної оборони, а саме зенітно-ракетних комплексів С-300-С400 та боєкомплектів до них. 

Тим часом Білорусь разом із РФ проводить військові навчання протиповітряної оборони.

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Теги: росія війна Білорусь

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