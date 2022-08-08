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Повітряна тривога: ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряна тривога: ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами
Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг
фото ілюстративне

Повідомляють про запуск ракет в напрямку Миколаєва

Майже по всій території України вкотре за сьогодні лунають сирени. Telegram-канали повідомляють про активність ворожої авіації в небі.

Зокрема, зазначається, що у небо піднялися винищувачі Міг-31К та Ту-22М2, який є носієм ракет типу «Кинджал». Також повідомляють про запуск ракет в напрямку Миколаєва.

Повітряна тривога: ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами фото 1

Зазначимо, що саме ракетами «Кинджал» окупанти вчора атакували Вінниччину.

Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг. Швидкість ракети 3500–12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Теги: війна війна в Україні ракета окупанти Україна росія

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