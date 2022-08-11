Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 

Силовики просять не довіряти анонімним джерелам

Військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму. Водночас українців закликали не довіряти анонімним джерелам. Про це повідомила під час брифінгу замміністра оборони Ганна Маляр та заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Громов не підтвердив причетність українських військових до вибухів, проте наголосив, що результат задовольняє ЗСУ.

«Кожен військовослужбовець бажав би бути причетним до цього», – сказав він.

Водночас Маляр нагадала, що жодного офіційного підтвердження чи заяв про причетність ЗСУ немає. Вона закликала українців не довіряти джерелам «без прізвища».

«Я звертаюсь до всіх – читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий представник Міноборони без прізвища, без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міноборони не було таких розмов», – зазначила вона.

До слова, CNN назвало втрати російської авіації в Криму. Згідно з даними, встановлено рекорд із часів Другої світової.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.