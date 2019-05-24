Завтра у Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу по морякам



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Трибунал ООН з морського права Фото: Укрінформ

Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України

Завтра у Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«25 травня 2019 року о 13.00 за київським часом відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів», — повідомили в МЗС.

Зазначається, що під час оголошення рішення українську делегацію очолить Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у цій справі.

Нагадаємо, слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків проходили 10 травня у німецькому місті Гамбург.

Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.

Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі також заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.