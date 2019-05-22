Смішна кадрова політика. За півдоби Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль
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Зеленський скасував призначення Зеркаль
На сайті президента з’явився указ під номером 315 про скасування іншого указу Зеленського. А саме – про скасування указу щодо призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента.
«Скасувати як такий, що нереалізований, указ президента України від 21 травня 2019 року № 309 «Про призначення О.Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України», - йдеться у документі.
Нагадаємо, вчора указом президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту президента.
Перед цим 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.
А вже пізно ввечері з сайту президента України зник указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента.
Сьогодні, 22 травня, Зеркаль частково прояснила ситуацію з відмовою від посади заступника голови Адміністрації президента. «Дякую за всі ваші емоції (без винятку). Вони надихають! Парадокси з указом 309 породжують чутки і непорозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати — питання не в посаді», — написала вона.
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