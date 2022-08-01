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Із Одеського порту вийшло перше судно з українським зерном (відео)

Мар’яна Мигаль
Вчора, 10:34 glavcom.ua
Із Одеського порту вийшло перше судно з українським зерном (відео)
На борту судні 26 тис тонн української кукурудзи
фото: Олександр Кубраков

Razoni пройде інспекцію в Стамбулі, перш ніж відправитися в Ліванський Тріполі

Сьогодні, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його даними, мова йде про судно Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані. Воно буде рухатися по коридору, безпека якого підтверджена нашими партнерами-гарантами – ООН і Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.

«Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – написав Кубраков.

Моніторинговий центр під егідою ООН повідомив, що Razoni пройде інспекцію в Стамбулі, перш ніж відправитися в Ліванський Тріполі. Очікується, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прибуде на інспекцію в турецькі води 2 серпня. Центр попросив всі сторони проінформувати військових, щоб всі сторони проінформувати військових, щоб забезпечити його безпечний прохід, передає Reuters.

Як повідомлялося, перші кораблі з українським зерном сьогодні, 1 серпня, вийшли у Чорне море. Експорт проходить в рамках «зернової угоди» між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. 

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Теги: зерно Одеса ООН Туреччина Чорне море

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