Жертвами епідемії грипу в Латвії стала 71 людина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня

Жодна із жертв епідемії не була щеплена від грипу

У Латвії з початку сезону зафіксовано 71 випадок смерті пацієнтів внаслідок грипу.

Про це повідомляє Delfi.

Майже всі померлі страждали одним або декількома клінічними захворюваннями, жоден з них не був щеплений від грипу.

Зазначається, що епідемія грипу в країні вже завершилася. Минулого тижня захворюваність на грип зменшилася на 49,2% - в середньому зареєстровано 23,2 випадків на 100 тис. населення.

Також у два рази зменшилася кількість госпіталізованих в лікарню пацієнтів з грипом і пневмонією після грипу.

Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня.

Нагадаємо, в Україні з початку епідемічного сезону грип забрав життя 55 людей, зокрема 11 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Джерело: УНН