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    Жертвами епідемії грипу в Латвії стала 71 людина

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    <p>Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня</p> - Жертвами епідемії грипу в Латвії стала 71 людина

    Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня

    Жодна із жертв епідемії не була щеплена від грипу

    У Латвії з початку сезону зафіксовано 71 випадок смерті пацієнтів внаслідок грипу.

    Про це повідомляє Delfi.

    Майже всі померлі страждали одним або декількома клінічними захворюваннями, жоден з них не був щеплений від грипу.

    Зазначається, що епідемія грипу в країні вже завершилася. Минулого тижня захворюваність на грип зменшилася на 49,2% - в середньому зареєстровано 23,2 випадків на 100 тис. населення.

    Також у два рази зменшилася кількість госпіталізованих в лікарню пацієнтів з грипом і пневмонією після грипу.

    Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня.

    Нагадаємо, в Україні з початку епідемічного сезону грип забрав життя 55 людей, зокрема 11 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

    Джерело: УНН

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