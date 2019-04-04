Жертвами епідемії грипу в Латвії стала 71 людина
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Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня
Жодна із жертв епідемії не була щеплена від грипу
У Латвії з початку сезону зафіксовано 71 випадок смерті пацієнтів внаслідок грипу.
Про це повідомляє Delfi.
Майже всі померлі страждали одним або декількома клінічними захворюваннями, жоден з них не був щеплений від грипу.
Зазначається, що епідемія грипу в країні вже завершилася. Минулого тижня захворюваність на грип зменшилася на 49,2% - в середньому зареєстровано 23,2 випадків на 100 тис. населення.
Також у два рази зменшилася кількість госпіталізованих в лікарню пацієнтів з грипом і пневмонією після грипу.
Епідемія грипу була оголошена в Латвії 15 січня.
Нагадаємо, в Україні з початку епідемічного сезону грип забрав життя 55 людей, зокрема 11 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
Джерело: УНН