Жертвами теракту в Афганістані стали 68 людей



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Атака смертника стала однією із найбільш фатальних в Афганістані за останні декілька місяців

Відповідно до останніх даних, кількість загиблих від атаки терориста смертника в провінції Нангархар збільшилася до 68 осіб, а кількість поранених зросла до 165.

Відповідні оновлені дані опублікував речник губернатора провінції Нангархар, повідомляє Reuters.

Ціллю атаки став протест на головній дорозі до пункту перетину кордону із Пакистаном, учасниками якого були сотні людей. Учасники протесту виступали проти дій місцевого очільника поліції.

Дана атака терориста смертника стала однією із найбільш фатальних в Афганістані за останні декілька місяців. Органи безпеки країни попереджають про можливість повторення терактів на фоні майбутніх виборів, які мають відбутися в жовтні.

Раніше повідомлялося, що у результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 32 людей.