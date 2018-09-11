Смертник на демонстрації в Афганістані підірвав бомбу, 32 загиблих
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В Афганістані смертник підірвав себе серед натовпу
128 людей отримали поранення
У результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 32 осіб, постраждали 128.
Про це повідомляє AFP із посиланням на місцевих чиновників.
«Через напад терориста-смертника на протестуючих у східному Афганістані у вівторок загинули щонайменше 32 людини», - йдеться в повідомленні.
128 потерпілих отримують медичну допомогу в кількох госпіталях провінції Нангархар, де стався вибух.
За словами губернатора провінції Атаулха Ходжані, сотні демонстрантів протестували проти призначення глави місцевої поліції, блокуючи шосе, що з'єднує столицю провінції Джалал-Абад з великим прикордонним переходом у Пакистан.