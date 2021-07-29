«Жінка дощу». Портрет вінницької художниці надихнув американського письменника (фото)

Кілька років тому до Телець звернувся російський священник

Робота вінницької художниці Світлани Телець надихнула на створення персонажа літературного твору письменника Маркуса Делзелла з Чикаго. Про це інформує Вінниця.info.

Літератор свого часу помітив в американській пресі фотографію портрету з пані у чорному капелюсі та закритими очима – «Жінка дощу». Її назвали однією з наймістичніших картин сучасності. А в майбутньому персонаж цієї картини відкрив очі.

За словами художниці, усі, хто стикався з її картиною «Жінка дощу», починали відчувати, наче хтось живе поруч із ними. «Були різні історії. Останній власник – Сергій Скачков, лідер гурту «Земляни». Після того, як він її придбав, до мене чомусь почали звертатися російські журналісти, запрошувати на зйомки телепередач. Сам музикант інтерв’ю не давав. Що там сталося, мені не відомо. Останнє, про що я знаю, картина у нього висіла у заміському будинку. А потім дізнаюсь, що портрет внесли у десятку відомих картин, такі, як «Крик» Едварда Мунка, що вплинули на своїх власників. І серед цього списку моя», – пригадує Світлана.

Кілька років тому до Телець звернувся російський священник із проханням намалювати копію.

Жінка уточнила, що робити копію відмовилася, але погодилася втілити образ дещо інакше. «Намалювала жінку, але з відкритими очима. Коли робота була готова, священник цей знову зникає… Портрет нової «Жінки дощу. Пробудження» розмістила на каміні у своєму гостьовому будинку у селі Буша. До мене у туди приїздять чимало гостей, як з України, так і закордону. Фото з оновленим образом хтось розмістив в соціальних мережах. І то, буквально з місяць тому, отримую на «Месенджер» повідомлення від Маркуса Делзелла з Чикаго. Як виявилося, він американський літератор», – продовжує Світлана, яка згодом йому надіслала продовження картини.

Письменник розповів, у яку рамку поставив портрет. «Як вийде у друк його літературний твір з ілюстраціями «Жінки дощу», надішле книгу. Про що вона, я не цікавилась. Бо хочу про це дізнатися, коли отримаю книгу та сама про все прочитаю. А тим часом виникло бажання продовжити серію цього портрета. Адже Маркус надихнув своїми снами, де бачив образ у різних кольорах. Що саме намалюю і коли… поки й гадки не маю», – резюмувала Світлана Телець.

Додамо, що 81-річний український художник Лук’ян Мацюк здійснив мрію всього життя і вперше відкрив свою виставку картин.

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