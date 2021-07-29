У Києві з’явиться Музей сучасного мистецтва

Автори проєкту шукають локацію для розміщення музею

У Києві активно працюють над реалізацією проєкту зі створення Музею сучасного мистецтва. Місто готове запропонувати локацію для розміщення культурного об'єкта нового типу, що враховуватиме всі запити суспільства та матиме величезний потенціал. Про це повідомила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова під час хакатону «Передчуття місця. Де робити Музей сучасного мистецтва?».

«Ключове слово тут – сучасність. Нове покоління, як іноді кажуть, вже народилося з гаджетами у руках. Вони зовсім інакше дивляться на світ і по-новому його зображують. Тому наразі наше завдання – створити такі музейні локації в місті, які матимуть специфічну інфраструктуру: з місцями для різних медіа, як класичних – картин, скульптур, так і інсталяцій, хепенінгів, аерографії, артінтервенцій, гіперреальностей, цифрових витворів, кінохронік та багато іншого, що творить художню палітру сьогодення та мистецтво майбутнього», – розповіла Яна Барінова.

Вона зазначила, що реалізовуючи проєкт необхідно враховувати інтереси всіх груп населення: дітей, молоді, людей поважного віку. Окрім того, фахівці мають передбачити й перспективу сімейних екскурсій, створити інклюзивний простір, умови для маломобільних груп населення, підготувати професійних екскурсоводів, продумати різновиди аудіогідів. А серед іншого – передбачити в музеї кафе, бо враховуючи світовий досвід, вони можуть стати окремим брендовим місцем. Однак головним завданням є залучення молодих митців до створення сучасних виставок на постійній основі.

Як зазначили в громадській організації «Музей сучасного мистецтва», яка опікується системною музеєфікацією сучасного мистецтва в Україні й створенням відповідної професійної інституції, їх представники спільно з медіа планують відвідати можливі локації для створення майбутнього Музею.

«Ми шукаємо місце, яке здатне стати домом для нової динамічної культурної інституції, прикладом надсучасного музею, «гарячою» точкою на мапі для жителів, гостей та партнерів міста, а також драйвером розвитку всієї громади та локального середовища. Серед переліку локацій – як ті, що вже функціонують і є відкритими для публіки, так і ті, що можуть бути реконструйовані та пристосовані для потреб майбутнього музею», – зауважали в ГО «Музей сучасного мистецтва».

За словами представників громадської організації, цей культурний об’єкт має стати не лише профільною інституцією для художньої спільноти, а й місцем для виникнення кластера дотичних систем: культури, архітектури, урбаністики, музейної справи, освіти, індустрії розваг, туристичної галузі, девелопменту, рітейлу, ІТ, фінансів тощо. Представники цих сфер взяли участь у хакатоні.

Зазначимо, що ГО «Музей сучасного мистецтва» спільно з архітектурним офісом «Форма» та інкубатором місць Placer є організаторами хакатону.

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово».