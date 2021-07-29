«Три мечі-2021». На Львівщині відбуваються міжнародні тактичні навчання (фото, відео)

Підрозділи учасників навчань діяли у повній взаємодії між собою

На полігоні після завдавання артилерійського удару було знищено головне угруповання умовного противника

На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбуваються багатонаціональні навчання «Три Мечі – 2021». Про це повідомляє Армія Інформ.

На полігоні після завдавання артилерійського удару було знищено головне угруповання умовного противника.

Відомо, що десантно-штурмовий підрозділ здійснив безпарашутне десантування та забезпечив необхідні умови для переправи основних сил. Також було відкрито безперешкодне форсування водної перешкоди бронетехнікою, а згодом десантники розпочали бій.

В іншій локації військові знищили умовного противника в урбанізованій місцевості, залучивши усі можливості підрозділів. Важливо, що підрозділи різних націй діяли у повній взаємодії між собою, реагуючи на швидкоплинні зміни тактичної обстановки.

Також українські десантники продемонстрували новий вид штурму захоплених багатоповерхівок – згори. Це складна операція, під час якого воїни десантуються безпосередньо на дах будівлі.

Відбулася зачистка будівлі. На допомогу воїнам прийшли підрозділи військової поліції Литви. Вони затримали озброєних бойовиків та забезпечили безпечний вихід із бою штурмових підрозділів.

Генерал Ян Слівка у своєму виступі зазначив, що підготовка та планування проведення навчань під гаслом «Три нації – єдина мета» відбувались протягом трьох років. «Три мечі» створили сприятливі умови розвитку та ефективної співпраці підрозділів країн-партнерів. Це зі свого боку допоможе зміцнити безпеку в Європі.

Додамо, що морські піхотинці українських та грузинських збройних сил в рамках міжнародних навчань «Agile Spirit – 2021» відпрацювали навички з тактичної підготовки.

До слова, минули щорічні змагання на кращу групу спеціального призначення ССО України, що відбувалися на базі Навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони тривали протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряда натівського калібру.

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