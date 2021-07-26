Волонтера, якому Марчук передав картину, намагалися обікрасти

Волонтер Микола Давидюк все ж привіз картину до Пархомівського музею

У дім волонтера за ніч п’ять разів хтось намагався проникнути

Пархомівський художній музей імені Панаса Луньова отримав у подарунок картину українського художника Івана Марчука. Художник подарував музею роботу з циклу «Виходять мрії з берегів», повідомили на сторінці музею у Facebook.

Картину до музею привіз Микола Давидюк — волонтер та керівник ініціативної групи, яка розробляла для Пархомівського музею новий фірмовий стиль.

Волонтер зазначив, що в його дім за ніч п’ять разів хтось намагався проникнути. Він також опублікував скріншот з телефону, де видно, що біля його помешкання вночі було зафіксовано рух.

Фото: Nick Davydiuk / Facebook

Додамо, що народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Марчук отримав давно жаданий подарунок – президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».

Свого часу митець, який увійшов до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, в ексклюзивному інтервю «Главкому» скаржився, що колишній президент Віктор Ющенко обіцяв, але не побудував йому музей.