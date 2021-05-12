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    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)

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    У доробку майстра майже чотири тисячі робіт - Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    У доробку майстра майже чотири тисячі робіт
    Фото: «Главком»

    «Україна для мене найпрекрасніша земля в світі», – зізнається Іван Марчук

    Сьогодні день народження в народного художника України, лауреата премії ім. Тараса Шевченка Івана Марчука. Йому виповнилося 85 років.

    У доробку майстра майже чотири тисячі робіт, виконаних дев’ятьма видами техніки (авторство деяких належить лише йому).

    У 2007 році він потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph. Це сьогодні Іван Марчук визнаний майстер полотна і пензля, а були часи, коли його мистецтво в Україні не визнавали.

    До Спілки художників України Марчука прийняли лише в 1988 році, щоправда, без його ж таки відома. Того ж року митець залишив Україну і поїхав до США. В еміграції Марчук прожив 12 років – мешкав переважно у США, хоча їздив і в Австралію, Канаду.

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    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)
    Івану Марчуку – 85 років. Найцікавіше з біографії (фото)

    На чужині художник не прижився – йому, мешканцю Києва, що любить ходити повз віковічні липи на Пушкінській і відвідувати навесні та влітку рідну Тернопільщину, мабуть, чогось бракувало в далеких краях. Після терактів у США 11 вересня 2001 року художник повернувся в Україну.

    «Україна для мене найпрекрасніша земля в світі», – зізнається Іван Марчук, хоча й бідкається, що скільки не їздив по світах, а такого безладу і стільки сміття ніде не бачив.

    Іван Марчук народився в селянській родині. Сім’я жила бідно, крім Івана було ще три дочки. Вся надія була на нього, а він подався в художники. Після школи поступив у Львівське училище декоративно-прикладного мистецтва, згодом закінчив Львівський інститут.

    Працював художником на меблевій фабриці, малював афіші в кінотеатрі «Львів». Свій власний стиль він віднайшов у собі у 1965 році – мешкав тоді в Києві, працював в Інституті надтвердих матеріалів.

    Мучився, що не має власного почерку, що весь час наслідує когось, але одного разу сталося диво: «Шлюзи моєї внутрішньої скутості прорвало, я не встигав фіксувати все, що мене переповнювало, – згадує художник. – Шкодував, що можу працювати тільки однією рукою, хотілося зробити одразу і те, і інше… Такий поток пішов! Звідки він – не знаю, але це був потік свободи…» Відтоді з’явився той «марчуковський» стиль, який ні з яким іншим не сплутаєш.

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    Теги: мистецтво стиль
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