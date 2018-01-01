Жителі окупованого Криму не поспішають з підтримкою кандидатури Путіна

Окупаційна влада Севастополя і Криму обіцяє високу явку на виборах президента РФ

В окупованому Криму за три тижні зібрано лише 50 тисяч підписів на підтримку кандидатури Володимира Путіна на виборах президента Росії. Експерти назвали результати роботи регіональних штабів вкрай незадовільними. У Севастополі відкрито 18 організацій, що підтримують російського лідера, однак, активістам вдалося отримати 20 тисяч підписів - трохи



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Окупаційна влада Севастополя і Криму обіцяє високу явку на виборах президента РФ

В окупованому Криму за три тижні зібрано лише 50 тисяч підписів на підтримку кандидатури Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Експерти назвали результати роботи регіональних штабів вкрай незадовільними. У Севастополі відкрито 18 організацій, що підтримують російського лідера, однак, активістам вдалося отримати 20 тисяч підписів - трохи більше тисячі на кожен штаб. Про це повідомляє «Інформаційний спротив» з посиланням на сайт sevas.com.

На думку фахівців, членам передвиборних груп важливіше показати лояльність Путіну і можливість бути причетними до перемоги кандидата, до якої вони можуть не мати фактичного стосунку.

Зокрема, невисоку активність проявляє лідер байк-клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов «Хірург», який недавно став членом неофіційного штабу Путіна. Повідомляється, що в 2017 році він проводив масштабну кампанію серед населення на підтримку свого проекту на горі Гасфорта, а зараз практично не бере участі у передвиборній гонці. При цьому байкери відмовилися від своєї території в кінці минулого року.

Незважаючи на низькі показники, окупаційна влада Севастополя і Криму обіцяє високу явку на голосуванні. «Уряд» міста планує організувати в день виборів референдум, на якому жителям запропонують визначитися з офіційною символікою Севастополя. Фахівці вважають, що це допоможе зібрати якомога більше городян на виборчих дільницях.

Як повідомлялося, витрати виборчого фонду Путіна, станом на 22 січня, склали більше 46 мільйонів рублів.

Як відомо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. У них мають намір взяти участь чинний президент РФ Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак.