У злиденній Росії Путін уже витратив на свою кампанію 46 млн руб.

3,9 мільйона витрачено на збір підписів на підтримку кандидатури Путіна

Витрати виборчого фонду президента Росії Володимира Путіна, який висунув свою кандидатуру на вибори глави РФ, склали більше 46 мільйонів рублів. Про це свідчать дані, опубліковані в четвер на сайті Центрвиборчкому Росії. Згідно з даними російського ЦВК про надходження та витрачання коштів виборчих фондів кандидатів у президенти, витрати фонду



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Президент РФ Володимир Путін

3,9 мільйона витрачено на збір підписів на підтримку кандидатури Путіна

Витрати виборчого фонду президента Росії Володимира Путіна, який висунув свою кандидатуру на вибори глави РФ, склали більше 46 мільйонів рублів. Про це свідчать дані, опубліковані в четвер на сайті Центрвиборчкому Росії.

Згідно з даними російського ЦВК про надходження та витрачання коштів виборчих фондів кандидатів у президенти, витрати фонду Путіна станом на 22 січня склали 46 мільйонів 84 тисячі рублів, з яких 3,9 мільйона витрачено на збір підписів на підтримку його кандидатури.

Як відомо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. У них мають намір взяти участь чинний президент РФ Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Росії заявило, що Резервний фонд РФ був повністю вичерпаний у грудні 2017-го і припинить своє існування з 1 лютого 2018 року.