Жителі села на Закарпатті відмовляються робити тести на коронавірус



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У селі Липча блокпост не встановили, а люди відмовилися проходити тести

Село на Закарпатті намагаються ізолювати через спалах коронавірусу

У Закарпатській області місцевій владі не вдається встановити блокпост і протестувати на коронавірус жителів села Липча у Хустському районі, де зафіксували спалах коронавірусу. Про це в середу, 27 травня, повідомляє Укрінформ з посиланням на виконуючого обов'язки голови Хустської РДА Михайла Поповича.

Зазначається, що рішення про блокпост і тестування ухвалили ще два дні тому.

«Так, дійсно, у нас є рішення районної комісії ТЕБ та НС щодо посилення карантинного режиму в селі Липча через спалах коронавірусної інфекції. Втім, вчора не вдалося встановити блокпост, також не протестували населення - люди відмовилися від тестування, вони налякані і не сприймають жодних аргументів», - сказав Попович.

За його словами, в селі є десяток людей з вираженою симптоматикою коронавірусу, а сьогодні ще троє звернулися до медиків із симптомами коронавірусної хвороби.

«Тому сьогодні в село спрямована ще одна бригада медиків, які будуть намагатися протестувати населення», - сказав Попович.

Він також зазначив, що районна влада прийняла рішення, і блокпост у селі буде.

«Він необхідний для обмеження руху в межах села і запобігання поширенню інфекції», - сказав Попович.

Також повідомляється, що 28 травня на православне свято Вознесіння в сусідньому селі з Липчею - храмове свято, тому КПП має забезпечити контроль за рухом громадян у межах цих населених пунктів.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

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