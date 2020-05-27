У Збройних силах вже третя смерть від коронавірусу



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Швидкий тест не показав коронавірусу у пацієнта

На Львівщині від коронавірусу помер працівник Збройних сил України, який хворів з 11 травня та лікувався вдома

Станом на ранок 27 травня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 57 осіб. За останню добу виявлено чотири нових випадки, один з них - летальний.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 07.00 27 травня в Збройних Силах України хворіє 57 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 102 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 287 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб. На жаль, у Збройних силах України зафіксовано третій летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Львівщині від коронавірусу помер працівник Збройних сил України, який хворів з 11 травня та лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗСУ звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності Covid-19. Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований у Львівську туберкульозну лікарню, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР тестування, за результатами якого у працівника ЗСУ підтверджено Covid-19 посмертно.

За інформацією командування, за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, один з яких летальний, як повідомлялось вище.

Крім того зазначається, що двоє військовослужбовців лікуються у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону та Головному військовому клінічному госпіталі. Ще один військовослужбовець у Київській області перебуває на амбулаторному лікуванні та 27 травня запланована його госпіталізація до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За час пандемії у Збройних cилах України загалом було обліковано 162 особи, хворих на коронавірус, наразі хворіє – 57 осіб, одужало – 102 особи, летальних – 3 випадки, повідомили в пресслужбі.

Командування Медичних сил Збройних сил закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

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