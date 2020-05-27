МОЗ вважає, що сім областей не готові до послаблення карантину

МОЗ вважає, що сім областей не готові до послаблення карантинуграфіка
Поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області
Станом на 27 травня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.
Між іншим, наразі українці можуть поїхати за кордон на авто, авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня.
Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що відкриється з 1 червня.
Крім того, у МОЗ розповіли, як Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу.
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Всього21905
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Хворіють13252
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Одужали7995
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Померли658
Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.