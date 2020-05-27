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    Третина хворих на Covid-19, що перебувають у столичних лікарнях, у важкому стані

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    Важких хворих на коронавірус рятують в Олександрівській лікарні Києва - Третина хворих на Covid-19, що перебувають у столичних лікарнях, у важкому стані
    Важких хворих на коронавірус рятують в Олександрівській лікарні Києва
    Фото: Людмила Антоненко, Facebook

    Один хворий на коронавірус підключений до апарату штучної вентиляції легень

    У лікарнях Києва з діагнозом коронавірус перебувають 154 людини, 46 осіб - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Сьогодні в стаціонарах міських лікарень із діагнозом коронавірус перебувають 154 пацієнти, в тому числі, троє дітей. 46 хворих у важкому стані. Один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень», - розповів мер.

    Із підозрою на коронавірус, за його словами, в лікарнях столиці сьогодні 91 людина, зокрема, і п'ятеро дітей.

    «Також тестують на Covid-19, як я говорив, усіх хворих на пневмонію. Їх сьогодні в стаціонарах медзакладів 322 особи. Тільки за минулу добу з діагнозом пневмонія госпіталізували 59 мешканців столиці», - зазначив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня, у Києві підтверджено 2739 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб. 

    З початку епідемії у Києві одужали 442 людини (за добу 49), померли 64 особи (за добу 3 людини).

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
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