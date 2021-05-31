На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)

Рятувальники вивели з верхніх поверхів будинку вісім людей

У неділю, 30 травня, сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. А. Ахматової, 16В у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 14:09, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Вогнеборцям було встановлено, що горить сміття у загальному коридорі на п'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Під час гасіння через сильне задимлення на безпечну відстань було виведено 8 мешканців будинку з верхніх поверхів.

Пожежу на площі 7 кв. м було локалізовано о 14:45, а о 14:55 – ліквідовано.

До ліквідації було залучено 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

Причини та обставини пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці.