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    На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працювали 17 рятувальників - На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали 17 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Рятувальники вивели з верхніх поверхів будинку вісім людей

    У неділю, 30 травня, сталася пожежа в багатоповерхівці на вул. А. Ахматової, 16В у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 14:09, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Вогнеборцям було встановлено, що горить сміття у загальному коридорі на п'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

    Під час гасіння через сильне задимлення на безпечну відстань було виведено 8 мешканців будинку з верхніх поверхів.

    Пожежу на площі 7 кв. м було локалізовано о 14:45, а о 14:55 – ліквідовано.

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    На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)

    До ліквідації було залучено 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

    Причини та обставини пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    На Позняках горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали мешканців (фото)