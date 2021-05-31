В Україні на літо можуть послабити карантин. Ляшко киває на «пандемічну втому»
Міністр вважає, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.
«Так, на літній період (можуть послабити карантинні обмеження – ред.)», – сказав Ляшко.
За його словами, в Україні «вже є карантинна втома, пандемічна втома».
«Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», – додав глава МОЗ.
Міністр вважає, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.
Зазначимо, Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони карантину. Також МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.
Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.
До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.
Також в Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео).
Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.