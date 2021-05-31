В Україні на літо можуть послабити карантин. Ляшко киває на «пандемічну втому»

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні вже є карантинна та пандемічна втома

Міністр вважає, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

«Так, на літній період (можуть послабити карантинні обмеження – ред.)», – сказав Ляшко.

За його словами, в Україні «вже є карантинна втома, пандемічна втома».

«Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», – додав глава МОЗ.

Міністр вважає, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

Зазначимо, Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони карантину. Також МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

Також в Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео).

Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.