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    В Україні на літо можуть послабити карантин. Ляшко киває на «пандемічну втому»

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    За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка,&nbsp;в Україні вже є карантинна та пандемічна втома - В Україні на літо можуть послабити карантин. Ляшко киває на «пандемічну втому»
    За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні вже є карантинна та пандемічна втома
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Міністр вважає, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

    «Так, на літній період (можуть послабити карантинні обмеження – ред.)», – сказав Ляшко.

    За його словами, в Україні «вже є карантинна втома, пандемічна втома».

    «Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення», – додав глава МОЗ.

    Міністр вважає, що потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

    Зазначимо, Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони карантину. Також МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.

    Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

    До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

    Також в Одесі на стадіоні відкрили центр масової вакцинації від Covid-19 (фото, відео).

    Крім того, на «Арені Львів» у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна карантин коронавірус Віктор Ляшко літо
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    В Україні на літо можуть послабити карантин. Ляшко киває на «пандемічну втому»