Містяни плавали затопленими вулицями Житомира на надувному матраці та водяному мотоциклі

Пішоходам було по коліна води, а транспорт виявився заблокованим

Після зливи 30 травня вулиці Житомира затопила вода. Непрохідними стали вулиця Покровська, а також перехрестя Покровської та Грушевського. Про це повідомляє видання «Житомир.info».

Пішоходам було по коліна води, а транспорт виявився заблокованим. Житомиряни пливли на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водяному мотоциклі. Фото та відео затоплених вулиць поширювали у соціальних мережах.

Раніше на Кривий Ріг у суботу обрушилася сильна злива. Дощ був настільки сильним, що в деяких районах затопило вулиці та тротуари. Машини пливала по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).