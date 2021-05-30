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    Події в Україні

    Містяни плавали затопленими вулицями Житомира на надувному матраці та водяному мотоциклі

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    Непрохідними стали вулиця Покровська, а також перехрестя Покровської та Грушевського - Містяни плавали затопленими вулицями Житомира на надувному матраці та водяному мотоциклі
    Непрохідними стали вулиця Покровська, а також перехрестя Покровської та Грушевського
    Фото: zhitomir.info

    Пішоходам було по коліна води, а транспорт виявився заблокованим

    Після зливи 30 травня вулиці Житомира затопила вода. Непрохідними стали вулиця Покровська, а також перехрестя Покровської та Грушевського. Про це повідомляє видання «Житомир.info».

    Пішоходам було по коліна води, а транспорт виявився заблокованим. Житомиряни пливли на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водяному мотоциклі. Фото та відео затоплених вулиць поширювали у соціальних мережах.

    Раніше на Кривий Ріг у суботу обрушилася сильна злива. Дощ був настільки сильним, що в деяких районах затопило вулиці та тротуари. Машини пливала по вулицях, а люди, втомившись чекати, поки закінчиться дощ, намагалися дістатися додому через водні перешкоди.

    До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

    Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

    Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

    Теги: Київ вода Кривий Ріг машини Житомир Сімферополь транспорт вулиця дощ
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    Містяни плавали затопленими вулицями Житомира на надувному матраці та водяному мотоциклі